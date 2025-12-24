پخش زنده
فرمانده انتظامی لرستان از عملیات موفقیتآمیز پلیس در مقابله با سوداگران مرگ و کشف بیش از یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذر سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان در حاشیه دستگیری چند قاچاقچی مواد مخدر در محل فرماندهی انتظامی استان اظهار کرد: مجموعه انتظامی لرستان در یک ماه گذشته، عملیاتهای پیدرپی و هماهنگی را باهدف مقابله با باندهای قاچاق و خردهفروشان مواد مخدر به اجرا درآورد.
سردار محمدرضا هاشمی فر با اشاره به کشفیات صورتگرفته، گفت: در سایه هوشیاری شبانهروزی مأموران یگانهای عملیاتی، موفق شدیم در مجموع یک هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را از عوامل توزیع مواد کشف کنیم.
فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر رویکرد سختگیرانه در برخورد با عاملان اصلی افزود: در جریان این عملیات، ۱۶۱ نفر از قاچاقچیان اصلی و سرشبکههای توزیع مواد مخدر و همچنین ۳۶۷ خردهفروش که در سطح محلات فعالیت داشتند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
هاشمی فر با اشاره به لزوم توجه به ابعاد اجتماعی معضل اعتیاد، بر اجرای قاطع طرحهای جمعآوری معتادان متجاهر تأکید کرد و گفت: در راستای این اقدامات، بیش از ۳۰۰ نفر از معتادان متجاهر از سطح شهرها جمعآوری و با هماهنگی دستگاههای ذیربط برای بازپروری و بازگشت به زندگی سالم به کمپهای ترک اعتیاد تحویل داده شدند.
وی خاطرنشان کرد: یگانهای عملیاتی پلیس لرستان با استفاده از تمام توان اطلاعاتی و عملیاتی خود و با اشراف کامل بر منطقه، طرحهای مبارزه با سوداگران مرگ را با همان شدت و قوت در ماههای آتی ادامه خواهند داد تا این استان هرگز به جولانگاه تباهی تبدیل نشود.