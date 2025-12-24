نشست هم‌افزایی و برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه سلامت و رفاه دانشجویان با حضور مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا حسن‌آبادی مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در این نشست بر نقش راهبردی مراکز مشاوره و بهداشت در دانشگاه‌ها تأکید کرد و با اشاره به اهمیت ویژه سلامت جسمی و روانی دانشجویان دختر، از حمایت همه‌جانبه سازمان امور دانشجویان از برنامه‌ها و رویکرد‌های دانشگاه الزهرا (س) خبر داد.

وی سیستمی‌شدن پایش سلامت جسم و روان دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه را از دستاورد‌های مهم این حوزه دانست و افزود: این فرآیند، امکان شناسایی به‌موقع مسائل دانشجویان و همراهی مؤثرتر کارشناسان مراکز مشاوره برای رفع دغدغه‌های آنان را فراهم کرده است.

مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب سامانه‌های «سام» و «HSE» در رصد مستمر وضعیت سلامت دانشجویان، بر نگاه ویژه سازمان به دانشجویان دختر تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای استانداردسازی خدمات سلامت در زیست‌بوم دانشگاهی خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد خوابگاه‌های دانشگاه الزهرا (س) به الگویی شاخص برای خوابگاه‌های دخترانه کشور تبدیل شوند.

در این نشست، زهرا ناظم بکایی، رئیس دانشگاه الزهرا (س) با تأکید بر جایگاه ویژه این دانشگاه به‌عنوان تنها دانشگاه جامع بانوان کشور، از عزم جدی مدیریت دانشگاه برای ارتقای سطح رفاه، امنیت و سلامت جسمی و روانی دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها خبر داد و اظهار داشت: ایجاد محیطی آرام، امن و سالم از اولویت‌های اصلی دانشگاه است که تحقق آن مستلزم بازتعریف ساختارها، تأمین نیروی انسانی متخصص و بهره‌مندی از حمایت سازمان‌های بالادستی است.

در ادامه نشست، حدیث رجبی معاون امور دانشجویی دانشگاه الزهرا (س)، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین رفاه، سلامت، امنیت و آرامش دانشجویان ارائه کرد و با اشاره به تنوع و گستردگی نیاز‌های خوابگاهی، بر ضرورت تأمین مناسب نیروی انسانی تأکید نمود. همچنین پیشنهاد‌هایی برای بهبود عملکرد سامانه HSE مطرح شد که در پاسخ، حسن‌آبادی از تشکیل ستاد HSE در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

مریم صیاد شیرازی، مدیر مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه الزهرا (س)، با تأکید بر اهمیت جذب نیرو‌های متخصص و توسعه خدمات حمایتی، از تلاش مستمر این مرکز برای فراهم‌سازی تجربه‌ای ایمن، سالم و ماندگار برای دانشجویان خبر داد.