برپایی دوره تخصصی نجات از سیلاب و آبهای خروشان
دوره تخصصی نجات از سیلاب و آبهای خروشان برای آتشنشانان مازندران در شیرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سومین دوره تکمیلی آموزشهای غواصی و نجات از آبهای خروشان با حضور حدود ۸۰ آتشنشان از سراسر مازندران، به میزبانی سازمان آتشنشانی تنکابن در شهر شیرود برگزار شد. این دوره با هدف تقویت توان عملیاتی نیروهای امدادی در مواجهه با بحرانهای سیلاب و حوادث آبی اجرا میشود.
قاسم عبدی، کارشناس حوزه آتشنشانی ادارهکل دفتر امور شهری استانداری مازندران، با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی گفت: این برنامه با حضور آتشنشانان از شهرهای مختلف استان و با همکاری واحد آتشنشانی و شهرداری شیرود در حال برگزاری است. هدف اصلی ما تقویت توان ناجیان غریق و نیروهای امدادی در زمان وقوع بحران، بهویژه سیلاب، است.
او افزود: مازندران به دلیل مسافرپذیر بودن و قرار گرفتن در معرض حوادث طبیعی، نیازمند نیروهای آموزشدیده و آمادهباش است. در شرایط بحرانی، نیروهای هلالاحمر، ناجیان ساحلی و آتشنشانان باید در کنار هم برای نجات جان هموطنان وارد عمل شوند.
در ادامه، کلبادی، مربی و مدرس دورههای نجات در سیلاب، درباره جزئیات این برنامه آموزشی گفت: این دورهها شامل آموزشهای نجات انفرادی، نجات امدادی، نجات گروهی و کارگاهی است که در محیط واقعی رودخانه و متناسب با شرایط جغرافیایی منطقه طراحی شده است. تیمها در گروههای ۲۰ نفره و طی دورههای سهروزه آموزش میبینند.
او با اشاره به شرایط ویژه دوره نخست افزود: در اولین دوره، شرایط آبوهوایی به گونهای بود که سیلاب واقعی ایجاد شد و همین موضوع امکان اجرای تمرینهای کاملاً عملی و ثبت تصاویر آموزشی ارزشمند را فراهم کرد.
کلبادی همچنین از حمایت مسئولان استانی قدردانی کرد و گفت: با پیگیری استانداری مازندران، برای نخستینبار دوره تخصصی نجات در سیلاب ویژه آتشنشانان در سطح استان و حتی کشور برگزار شد. این همراهی و اشتیاق مسئولان باعث شد بتوانیم تیمهایی منسجم و آماده برای ورود به عملیاتهای واقعی تربیت کنیم.