جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب به ریاست رئیس دیوان عالی کشور، امروز سوم دی برگزار و در خصوص موضوع اختلاف در صلاحیت پرونده‌های کیفری بحث و تبادل نظر انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام منتظری گفت: بحث در مورد اینکه در پرونده‌های حل اختلاف کیفری آیا با ارسال پرونده از مرجع مبداء به مرجع دیگر به لحاظ وجود سابقه در آن مرجع در حالی که سابقه‌ای وجود نداشته و یا مختومه شده باشد اختلاف محقق و باید پرونده جهت حل اختلاف به دیوان ارسال شود و یا اینکه، چون منشاء اختلاف وجود نداشته و یا مرتفع شده است اصولاً اختلافی حادث نشده و پرونده باید به مرجع اولیه اعاده شود، نیازمند کار کارشناسی و بررسی جامع توسط معاونت ارجاع و امور شعب و کارگروه‌های تخصصی است.

وی افزود: معاونت ارجاع و امور شعب دیوان عالی کشور موضوع را به صورت دقیق و با رعایت همه جوانب امر مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود آیا با انجام اقدامات اولیه با استفاده از سامانه‌های موجود، امکان رفع این مشکل قبل از ارجاع وجود دارد یا خیر؟ و راهکار‌های فنی و قانونی در این خصوص لحاظ شود.

رئیس دیوان عالی کشورگفت: پیشنهادات مطرح شده در جلسه تخصصی روسای شعب جمع بندی و در نهایت در قالب بخشنامه‌ای موضوع حل اختلاف در صلاحیت پرونده‌های کیفری ساماندهی شود و مجلس شورای اسلامی نیز مواردی را که در خصوص اصلاح قانون به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه شده است هر چه زودتر تعیین تکلیف کند.

حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم نظارت روسای شعب بر عملکرد کارکنان دفاتر و اعضای شعبه تاکید کرد و گفت: شما قضات پیش از بنده به اعتبار و جایگاه دیوان عالی کشور آگاه و معتقد هستید و از شخصیت‌های فرهیخته دستگاه قضا به شمار می‌روید که بر این کرسی‌ها تکیه زده‌اید، کار و خدمات شما با یک قاضی جدیدالورود قابل مقایسه نیست، لذا بر عملکرد دفاتر و اعضای شعبه در خصوص رعایت نظم و حضور فعال و جدی نظارت لازم را اعمال نمائید.