دختر تکواندوکار میاندوآبی در مسابقات قرآن موفق به کسب سوم کشوری در مسابقات آزاد قرآنی ویژه تکواندوکاران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یکتا دانشمند تکواندوکار موفق میاندوآبی با مربیگری خانمها شریفی و دانشمند در مسابقات آزاد قرآنی ویژه تکواندوکاران سراسر کشور توانست مقام سوم کشوری را بدست آورد.
این رقابتها در رشتههای حفظ و قرائت قرآن کریم و با هدف پاسداشت شهدای اقتدار تکواندو ترتیب یافت.
این مسابقات درسه روز گذشته با شرکت ۳۰۰ نفر تکواندوکار قرآنی از سراسر کشور در شهر مقدس قم برگزار شد.