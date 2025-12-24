دختر تکواندوکار میاندوآبی در مسابقات قرآن موفق به کسب سوم کشوری در مسابقات آزاد قرآنی ویژه تکواندوکاران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یکتا دانشمند تکواندوکار موفق میاندوآبی با مربیگری خانم‌ها شریفی و دانشمند در مسابقات آزاد قرآنی ویژه تکواندوکاران سراسر کشور توانست مقام سوم کشوری را بدست آورد.

این رقابتها در رشته‌های حفظ و قرائت قرآن کریم و با هدف پاسداشت شهدای اقتدار تکواندو ترتیب یافت.

این مسابقات درسه روز گذشته با شرکت ۳۰۰ نفر تکواندوکار قرآنی از سراسر کشور در شهر مقدس قم برگزار شد.