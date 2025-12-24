به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در گامی مهم برای ارتقای مهارت‌های دیجیتال و آماده‌سازی نسل جوان برای فناوری‌های آینده، سازمان منطقه آزاد ماکو با همکاری ادارات آموزش و پرورش منطقه، دوره تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در فرآیند یادگیری را برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه برگزار کرد.

این دوره با هدف آشنایی دانش‌آموزان با قابلیت‌ها و ابزار‌های هوش مصنوعی در آموزش طراحی شده و به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا از فناوری‌های نوین برای بهبود کیفیت یادگیری، افزایش خلاقیت و توسعه مهارت‌های پژوهشی خود بهره‌مند شوند.

سازمان منطقه آزاد ماکو از طریق برگزاری چنین دوره‌هایی، تلاش دارد اکوسیستم فناوری و نوآوری در منطقه را تقویت کرده و بستر رشد دانش‌آموزان در حوزه‌های فناوری‌محور را فراهم کند.