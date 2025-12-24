استاندار کرمان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی جشنواره‌های هنری، بر ضرورت نگاه بلندمدت به این رویدادها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، محمد علی طالبی اظهار داشت: جشنواره‌ها باید دستاوردهای قابل توجهی برای شهر و استان به همراه داشته باشند و به گونه‌ای برگزار شوند که اثرگذاری مستمر و ماندگاری در جامعه فرهنگی استان ایجاد کنند.

وی افزود: با امضای تفاهم‌نامه میان استانداری کرمان و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استان کرمان به عنوان میزبان افتتاحیه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد؛ رویدادی که قرار است با مشارکت گسترده نهادها، اثری ماندگار در فضای فرهنگی و هنری استان بر جای بگذارد.

او تشریح کرد:در پی این تفاهم‌نامه، صبح امروز چهارم دی‌ماه، مدیر اجرایی جشنواره تئاتر فجر در استان کرمان با استاندار کرمان دیدار و درباره ابعاد مختلف برگزاری این رویداد ملی و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

وی ادامه داد:در این نشست، بر ضرورت اثرگذاری عمیق، پایدار و تحول‌آفرین جشنواره‌ها در فضای فرهنگی شهر تأکید شد.