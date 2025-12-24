به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با راه اندازی این بازارچه، دانش آموزان دبستان گوهری وثوق روستای اورقین یک روز شاد و خاطره انگیز را تجربه کردند.



دانش آموزان با کمک مادران و معلمان خود، با هدف تقویت هویت فرهنگی، افزایش مشارکت دانش آموزان و ارتقاء فعالیت‌های هنری در مدارس، بازارچه عرضه غذا‌های محلی و دست سازه‌ها را راه اندازی کردند.

در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۱۵هزار دانش اموز در ۱۴۳ مدرسه ابتدایی مشغول تحصیل‌اند.