نمایشگاه غذاهای محلی و دست سازههای دانش آموزان دبستان شهید گوهری وثوق در روستای اورقین کبودراهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با راه اندازی این بازارچه، دانش آموزان دبستان گوهری وثوق روستای اورقین یک روز شاد و خاطره انگیز را تجربه کردند.
دانش آموزان با کمک مادران و معلمان خود، با هدف تقویت هویت فرهنگی، افزایش مشارکت دانش آموزان و ارتقاء فعالیتهای هنری در مدارس، بازارچه عرضه غذاهای محلی و دست سازهها را راه اندازی کردند.
در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۱۵هزار دانش اموز در ۱۴۳ مدرسه ابتدایی مشغول تحصیلاند.