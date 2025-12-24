به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان ملی استاندارد ایران، خانم فرزانه انصاری امروز در دیدار با مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران گفت: امروزه یکی از فناوری‌های نوین، اینترنت اشیا است که برای بهره گیری اصولی و علمی از آن دربخش‌های مختلف لازم است نسبت به تدوین استاندارد‌های آن با کمک شرکت‌ها وسازمان‌های ذیربط ودانش بنیان اقدام کرد.

وی افزود: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در حوزه اعتباربخشی به نهاد‌هایی که محصولات مرتبط با اینترنت اشیا تولید می‌کنند، می‌تواند مسیر دریافت مجوز‌ها را طی کرده و در این زمینه از طریق سازمان ملی استاندارد ایران به شرکت‌های دانش‌بنیان دراین حوزه کمک کند.

در این نشست، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیزگزارشی از مسائل ومشکلات و فعالیت‌های مرکز در حوزه‌های بازرسی، تدوین استاندارد‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی برق و الکترونیک را ارائه داد.

همچنین مقرر شد موضوعات مرتبط با مجوز‌ها و فرآیند‌های تخصصی در کارگروه‌های مشترک بررسی و پیگیری شود.

گفتنی است؛ اینترنت اشیا (IoT) در واقع شبکه‌ای گسترده از اشیاء فیزیکی روزمره است که به سنسورها، نرم‌افزار‌ها و فناوری‌های دیگر مجهز شده‌اند تا بتوانند به اینترنت متصل شوند و داده‌ها را با یکدیگر و با سیستم‌ها تبادل کنند. در این فناوری نه تنها تلفن‌ها و رایانه‌ها، بلکه هر وسیله‌ای از ساعت مچی گرفته تا یخچال و حتی ماشین‌آلات صنعتی قادر به تبادل اطلاعات هستند. این اتصال مداوم، امکان جمع‌آوری داده‌های لحظه‌ای، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت، ایجاد اتوماسیون‌های هوشمند و کارآمد را فراهم می‌آورد و به طور خلاصه می‌توان گفت اینترنت اشیا (Internet of things) پل ارتباطی میان دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی است.