به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،پیشگیری بهتر از درمان است شهروندان در فصل زمستان به نکات ایمنی توجه و موارد زیر را رعایت کنند و در حین مواجه با انتشار گاز منو اکسید کربن ناشی از کارکرد ناصحیح بخاری موارد زیر را رعیت کنید.

مونوکسیدکربن؛ قاتل بی‌رنگ و بی‌بو،داشتن کلاهک مخصوص برای دودکش در پشت بام،نصب حسگر هشدار دهنده مونوکسیدکربن در طبقه،دقت و توجه به داغ بودن لوله دودکش،باز نگه داشتن حداقل یک دریچه تهویه در اتاق

بازبینی سالانه سیستم گرمایشی دودکش و آبگرمکنفاقدامات فوری در صورت شک به مسمومیت،فوراً به هوای آزاد بروید،با اورژانس (۱۱۵) تماس بگیرید،پنجره‌ها را کاملاً باز کنید،مصدوم را در معرض هوای تازه قرار دهید،تا رسیدن کمک، مصدوم را تنها نگذارید