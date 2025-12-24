به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این نمایشگاه، ۱۱۰ اثر هنری در حوزه هنر‌های تجسمی و نقاشی شامل سیاه‌قلم و مدادشمعی، از سوی سه هنرمند خویی به نمایش گذاشته شده است.

تنوع آثار ارائه‌شده، از ویژگی‌های شاخص این نمایشگاه است که توانمندی و نگاه متفاوت هنرمندان شهرستان را به نمایش می‌گذارد.

علی مقدم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوی با اشاره به استمرار برگزاری رویداد‌های هنری در این شهرستان گفت: این نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه هنر‌های تجسمی است که از ابتدای سال جاری در خوی برگزار می‌شود و هدف آن، معرفی چهره‌های برتر هنر‌های تجسمی و حمایت از هنرمندان بومی است.

این نمایشگاه با حضور غلامحسین آزاد فرماندار وتعدادی از مسیولین و هنرمندان افتتاح شد و به مدت یک هفته در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوی برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.