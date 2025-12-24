نام دو عضو هیئت علمی در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان
مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان گفت: دکتر محسن ایزدی و دکتر احمد جهانبخشی دو عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در فهرست دانشمندان پُراستناد یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان گفت: بر اساس اعلام مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، نام دو عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان ثبت شد.
امین جمشیدی افزود: مؤسسه ISC هرساله همزمان با هفته پژوهش، فهرست پژوهشگران و دانشمندان پراستناد یک درصد برتر جهان را استخراج و به دانشگاههای کشور اعلام میکند. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۴، از میان ۱۱۴۲ پژوهشگر ایرانی پراستناد جهان، دو پژوهشگر وابسته به دانشگاه لرستان حضور دارند.
وی افزود: دکتر محسن ایزدی، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی و دکتر احمد جهانبخشی، استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی، پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ هستند.