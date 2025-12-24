راهاندازی ۱۸ واحد سوختهای جایگزین
سخنگوی دولت گفت: تاکنون ۱۸ واحد در زمینه راهاندازی فرایندهای تولید RDF یا همان سوختهای جایگزین با هدف کاهش آلودگی محیط زیست، راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، اظهار داشت: راهاندازی فرایندهای تولید RDF یا همان سوختهای جایگزین با هدف کاهش آلودگی محیط زیست، بهویژه برای کارخانههای سیمان در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: تاکنون ۱۸ واحد در این زمینه راهاندازی شده است و امیدواریم این اقدام به کاهش مصرف سوختهای متنوع و در نتیجه، کاهش آلودگی هوا کمک کند.
مهاجرانی گفت: در نشست امروز هیئت دولت، اصلاح تصویبنامه مربوط به تفویض اختیارات اجرایی به استانداران و کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی، اساسنامه سازمان غذا و دارو و رفع ایرادات طرحشده از طرف شورای محترم نگهبان به تصویب رسید.
سخنگوی دولت با توجه به ارائه گزارشی از نشست دیروز مجلس شورای اسلامی و تقدیم لایحه بودجه، در نشست امروز هیئت دولت، اظهار داشت: کلیاتی از بودجه به بحث و بررسی گذاشته شد.
مهاجرانی تصریح کرد: همچنین، موضوع هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم، صلالله علیه و آله و سلم و توافقی که در سازمان همکاریهای اسلامی شده است، در نشست امروز مطرح شد؛ طراحی یک جایزه صلح در اینباره در دستور کار قرار گرفته است که گزارشهای مربوط به آن در آینده ارائه خواهد شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در نشست امروز هیئت وزیران، معاون وزیر کشور، گزارشی از دستاوردهای دولت در عرصه مدیریت شهری و روستایی ارائه کرد، گفت: هزار و ۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون شهری، ۲ هزار و ۶۰۴ خودروی عمرانی، ۳۸۴ دستگاه خودروی آتشنشانی و هزار دستگاه نیسان کمپرسی، تحویل شده است و این روند ادامه مییابد.
مهاجرانی، همچنین اظهار داشت: نشست امروز هیئت دولت، هم به دلیل طرح مباحث درباره موضوع بودجه و هم به علت گزارشهایی که ارائه شد، به طول انجامید؛ بهویژه گزارشی که معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارائه کرد، حدود یک ساعت بیش از زمان معمول، طول کشید. این گزارش، مربوط به عملکرد این معاونت، اقدامات انجامشده در این مدت، میزان ارتباط و تعامل با نخبگان، فعالیتها در جهت نظام مسائل کشور و همچنین، برگزاری نشستهای تخصصی در این عرصه بود.