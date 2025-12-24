به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است افغانستان همچنان درگیر یکی از شدیدترین بحران‌های بشردوستانه جهان است و میلیون‌ها نفر برای ادامه زندگی به کمک‌های فوری نیاز دارند و نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به بازگشت بیش از ۲/۵ میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان در سال جاری افزود: بسیاری از مردم این کشور با کمبود خدمات درمانی، سرپناه و فرصت‌های معیشتی رو‌به‌رو هستند.

در این گزارش آمده است: فشار فزاینده بر مراکز درمانی، بیماری فلج اطفال، آوارگی داخلی و وضعیت شکننده اقتصادی، دسترسی مردم به خدمات اساسی، درمان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

قبل از این، کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرده بود که دهه‌ها جنگ، مشکلات اقتصادی، بلایای طبیعی و پیامد‌های تغییرات اقلیمی، زندگی میلیون‌ها نفر را در افغانستان تحت تأثیر قرار داده است.