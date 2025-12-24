پخش زنده
برای جلوگیری از بیماریهای حاد تنفسی دانش آموزان موارد بهداشتی را در مدرسه رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دانش اموزان در مدرسه با رعایت موارد بهداشتی از جمله،بهداشت سرویسهای بهداشتی و پسماند در مدارس از بیماری جلوگیری کنند.
همچنین دانش اموزان و مسئولان مدارس استفاده از صابون مایع در سرویسهای بهداشتی مورد ،نظافت سرویسهای بهداشتی به طور روزانه،در صورت وجود سرویس فرنگی، قبل از کشیدن سیفون، درب آن را بگذارید تا میکروبها در هوا پخش نشوند.
سطل، دستمالها و وسایل نظافت سرویسهای بهداشتی باید مجزا باشد و به صورت روزانه حداقل روزی دوبار شست و شو شود.
دفع پسماندها به شیوه بهداشتی در سطلهای دربدار پدالی انجام شود.
جمعآوری زباله در کیسههای پلاستیکی محکم با رعایت تمامی ملاحظات بهداشتی هر شیفت انجام شود.