سرپرست سفارت افغانستان در تهران و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار بر استفاده موثر از این منطقه آزاد تجاری تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سفارت افغانستان در تهران در خبرنامه ای از طریق شبکه « ایکس » اعلام کرد : مولوی « فضل‌ محمد حقانی » سرپرست سفارت افغانستان در تهران با « محمد سعید اربابی » رئیس هیئت ‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار جمهوری اسلامی ایران در چابهار دیدار و دو طرف بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کردند. ‏همچنین در این دیدار بر استفاده مؤثر از ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار جهت تسهیل صادرات، افزایش مبادلات تجاری، توسعه ترانزیت و رفع چالش‌های موجود بحث و تبادل نظر کردند.

هر دو طرف به نقش ارزشمند بندر چابهار برای افغانستان اشاره کرده و تأکید کردند گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی از طریق این بندر می ‌تواند فرصت‌های مهمی را برای رشد اقتصادی منطقه فراهم کند.

از آنجا که افغانستان کشوری محاط به خشکی است، استفاده از منطقه آزاد تجاری چابهار را در اولویت های کاری خود قرار داده است زیرا چابهار، افغانستان را به آبهای آزاد بین المللی متصل می کند.

از سوی دیگر با توقف روند تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان، افغانستان به دنبال مسیر های جایگزین برای رشد تجارت خود است.