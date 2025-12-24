جشنواره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی- تجلیل از رتبه‌های برتر کشوری آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی سال ۱۴۰۴ ویژه «شاهد و ایثارگر» روز یکشنبه ۷ دی ماه سال ۱۴۰۴ در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جشنواره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی- تجلیل از رتبه‌های برتر کشوری آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی سال 1404 ویژه «شاهد و ایثارگر» با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران روز یکشنبه 7 دی ماه سال 1404 در دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد.

در این جشنواره از دانشجویان برتر کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی سال 1404 که بدون اعمال سهمیه حائز رتبه برتر زیر 500 در مقطع کارشناسی ، رتبه های اول تا سوم در مقطع کارشناسی ارشد و رتبه های اول در مقطع دکتری تجلیل به عمل خواهد آمد.

این مراسم با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و مسئولین کشوری و دانشگاهی برگزار خواهد شد.