شرکت ملی نفت فراساحلی چین روز چهارشنبه از کشف یک میدان نفتی بزرگ در دریای "بوهای" خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ این میدان نفتی جدید با عنوان "چینهوانگدائو ۲۹-۶ "، یک میدان نفتی کمعمق با ذخایری بیش از ۱۰۰ میلیون تن است و هفتمین کشف از این نوع میدان نفتی در دریای "بوهای" به عنوان بزرگترین پایگاه تولید نفت خام چین از سال ۲۰۱۹ محسوب میشود که نقش حیاتی در تضمین امنیت انرژی ملی ایفا میکند.
میدان نفتی "چینهوانگدائو ۲۹-۶ " در دریای مرکزی بوهای واقع شده است و یکی دیگر از میدانهای نفتی سنگی با ذخایری بیش از ۱۰۰ میلیون تن است که در سالهای اخیر پس از کشف بزرگ میدان نفتی "چینهوانگدائو ۲۷-۳"، در این منطقه کشف شده است.
آزمایشها نشان میدهد که یک چاه در این میدان نفتی روزانه تقریباً ۳۷۰ تن نفت خام تولید میکند که چشماندازهای اکتشافی امیدوارکنندهای را نشان میدهد.