به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ ابوذر ابراهیمی از اجرای پروژه‌ای مهم برای تحول معابر شهری خبر داد و اعلام کرد: فاز اول پروژه آسفالت معابر به مساحت ۱۰ هزار مترمربع به پایان رسیده و فاز دوم با هدف پوشش ۲۰ هزار مترمربع از معابر خاکی در دست اجراست.

وی افزود: با تکمیل این دو فاز، تا پایان سال جاری، ۳۰ هزار مترمربع از معابر خاکی شهربابکان آسفالت خواهد شد که گامی مهم در ارتقای کیفیت در مناطق هدف بازآفرینی شهری و کم برخوردار شهری و زیرساخت‌های شهری و رفاه شهروندان به شمار می‌رود.

شهردار بابکان با قدردانی از حمایت‌های شورای شهر و همراهی صمیمانه مردم، تصریح کرد: موفقیت این پروژه‌ها نتیجه همکاری مشترک مدیریت شهری، اعضای شورای شهر و مشارکت فعال شهروندان است و نشان‌دهنده عزم ما برای ایجاد شهری امن، زیبا و با امکانات بهتر برای همه است.