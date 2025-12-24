آسفالت ۳۰هزارمتر معابر شهری شهر بابکان آمل
شهردار شهر بابکان بخش دشت سر آمل از آسفالت ۳۰ هزار مترمربع از معابر شهری تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ ابوذر ابراهیمی از اجرای پروژهای مهم برای تحول معابر شهری خبر داد و اعلام کرد: فاز اول پروژه آسفالت معابر به مساحت ۱۰ هزار مترمربع به پایان رسیده و فاز دوم با هدف پوشش ۲۰ هزار مترمربع از معابر خاکی در دست اجراست.
وی افزود: با تکمیل این دو فاز، تا پایان سال جاری، ۳۰ هزار مترمربع از معابر خاکی شهربابکان آسفالت خواهد شد که گامی مهم در ارتقای کیفیت در مناطق هدف بازآفرینی شهری و کم برخوردار شهری و زیرساختهای شهری و رفاه شهروندان به شمار میرود.
شهردار بابکان با قدردانی از حمایتهای شورای شهر و همراهی صمیمانه مردم، تصریح کرد: موفقیت این پروژهها نتیجه همکاری مشترک مدیریت شهری، اعضای شورای شهر و مشارکت فعال شهروندان است و نشاندهنده عزم ما برای ایجاد شهری امن، زیبا و با امکانات بهتر برای همه است.