دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با حضور نمایندگان ۳۵ دستگاه و نهاد فعال در حوزه رصد اجتماعی کشور و با هدف بررسی آسیبهای خلاء نظام جامع رصد اجتماعی، در وزارت کشور تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد بطحایی در این نشست، خلاء یک نظام جامع در رصد موضوعات و آسیبهای اجتماعی را مهمترین مسئله این حوزه دانست و گفت: به دلیل تعاریف و مبانی متفاوت، دادههای متناقضی از سوی مراجع مختلف ارائه میشود و این امر به تدریج به اعتماد افکار عمومی نسبت به دادههای حوزه اجتماعی آسیب رسانده است.
معاون وزیر کشور افزود: اگر افکار عمومی اعتمادی به دادههای آماری در حوزه اجتماعی نداشته باشد، دادهها اثر محرک خود را از دست خواهند داد.
وی تاکید کرد: اعتماد سیاستگذار نسبت به دادههای پراکنده با اعتبار روایی پایین مخدوش و در نتیجه سیاستهایی غیرمنطبق با وضعیت اجتماعی کشور تدوین میشود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اظهار امیدواری کرد که با ائتلاف (کنسرسیوم) تشکیلشده، مسئله آمارهای متناقض و دادههای ضد و نقیض در حوزه اجتماعی حل شود.
بطحایی تاکید کرد: باید دسترسی همه شرکای این طرح به دادههای مرکز ملی رصد اجتماعی مهیا باشد تا سازمانها و ارگانهای مختلف از انجام پژوهشهای تکراری اجتناب کنند.
وی تاکید کرد: برای نتیجهگیری از این طرح باید منابع مالی فراهم و اقتضائات پشتیبانی پیشبینی شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، بر ضرورت دسترسی به سامانه ملی رصد نیز تأکید کرد و گفت: دادههای اجتماعی، محرمانه نیستند، اما انتشار برخی از آنها باید با ملاحظات صورت گیرد؛ برای نمونه، در حوزه آسیبهایی مانند خودکشی، انتشار عمومی دادهها ممکن است به شیوع آسیب دامن بزند.