به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر پاک حاج احمد خداشناس، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، صبح امروز در ساری تشییع و به خاک سپرده شد. این شهید والامقام پس از سال‌ها تحمل رنج ناشی از مجروحیت‌های جنگ تحمیلی، به همرزمان شهید خود پیوست.

حاج احمد خداشناس از شهرستان ساری در بهمن‌ماه ۱۳۶۴ در منطقه فاو بر اثر درگیری با نیروهای دشمن دچار عوارض شیمیایی از ناحیه ریه، چشم و سینه شد. همچنین در مردادماه ۱۳۶۶ در جریان درگیری با گروهک کومله در شهرستان بانه از ناحیه گوش چپ و سر مجروح و در مردادماه ۱۳۶۷ در درگیری با همان گروهک در شهرستان مریوان از ناحیه دست راست آسیب دید.

مراسم شب وداع با پیکر پاک این جانباز شهید، سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه شهدای روستای لاریم برگزار شد.

پیکر مطهر شهید حاج احمد خداشناس صبح امروز از امامزاده یحیی(ع) ساری تا آرامگاه ملامجدالدین این شهرستان تشییع و با حضور مردم، خانواده شهدا و همرزمانش به خاک سپرده شد.

این شهید والامقام از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و یک فرزند پسر به نام علی از او به یادگار مانده است.