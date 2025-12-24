به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در پی کشته شدن ژنرال محمد علی الحداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی و همراهانش در سانحه هوایی در ترکیه در تماسی تلفنی با نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی عبدالحمید دیبیبه مراتب تاسف و اندوه خود را درباره این حادثه ابزار و کشته شدن فرمانده ستاد ارتش و هیئت همراه را به وی و مردم لیبی تسلیت گفت.

شب گذشته هواپیمای حامل فرمانده ستاد ارتش لیبی و هیئت همراه که برای انجام چند دیدار به ترکیه سفر کرده بود، شب گذشته ۴۰ دقیقه پس از ترک آنکارا به مقصد طرابلس بنا به دلایلی که هنوز مشخص نشده و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد در شهرستان هایمانا در ۷۰ کیلومتری آنکارا پایتخت ترکیه سقوط کرد و تمامی ۸ سرنشین آن که شامل ۵ مقام نظامی و ۳ خدمه و خلبان هواپیما بودند جان باختند.