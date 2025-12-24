پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش از وارد شدن بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی این شهرستان در پی وقوع سیل اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت: وقوع بارندگیهای شدید و جاری شدن سیلاب در روزهای گذشته، خسارات قابل توجهی به بخشهای مختلف کشاورزی از جمله محصولات زراعی و باغی، راههای بین مزارع، منابع آبی، تأسیسات و ادوات کشاورزی در شهرستان خنج وارد کرده است.
حسن مرادی افزود: بر اساس نظر کارشناسان خسارتهای وارد شده به بخشهای کشاورزی شهرستان خنج بیش از ۴۶ میلیارد تومان به بخش زراعت گندم، بیش از ۵۹ میلیارد تومان به بخش باغی شامل مرکبات و نخیلات، ۱۹ میلیارد تومان به منابع آبی شامل چاهها و قنوات و ۵۰۰ میلیون تومان به ساختمانها، تأسیسات و ادوات کشاورزی بوده است.
او با تأکید بر نقش بیمه محصولات کشاورزی در جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، از کشاورزان خواست هرچه سریعتر نسبت به اعلام خسارت به نمایندگی بیمه محصولات کشاورزی شهرستان خنج اقدام کنند و همکاری لازم را با کارشناسان مربوطه داشته باشند تا فرآیند اداری و پرداخت غرامت بدون تأخیر انجام شود.