پخش زنده
امروز: -
دوازدهم آذرماه سال جاری در نشستی هیات وزیران ارتقاء موسسات آموزش عالی و تاسیس هر گونه موسسه آموزش عالی جدید تا دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه را ممنوع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛در نامه ابلاغ دکتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور آمده است: این مصوبه هیات وزیران، در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی، ارتقاء بهره وری نظام ادرای و استخدامی، کاهش هزینه های جاری، کوچک سازی اندازه دولت و استفاده بهینه از منابع و زیر ساخت های موجود مطابق با احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.
در این ابلاغ آمده است: ارتقاء موسسات آموزش عالی و تاسیس هر گونه موسسه آموزش عالی جدید تا دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ممنوع است و پس ار دو سال، شوراهای گسترش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گزارش عملکرد را به منظور اصلاح یا تداوم این تصویب نامه ارائه کنند.
همچنین در این مصوبه تاکید شده است: وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه را بر عهده دارند.