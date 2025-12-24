به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛در نامه ابلاغ دکتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور آمده است: این مصوبه هیات وزیران، در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی، ارتقاء بهره وری نظام ادرای و استخدامی، کاهش هزینه های جاری، کوچک سازی اندازه دولت و استفاده بهینه از منابع و زیر ساخت های موجود مطابق با احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.

در این ابلاغ آمده است: ارتقاء موسسات آموزش عالی و تاسیس هر گونه موسسه آموزش عالی جدید تا دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ممنوع است و پس ار دو سال، شوراهای گسترش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گزارش عملکرد را به منظور اصلاح یا تداوم این تصویب نامه ارائه کنند.

همچنین در این مصوبه تاکید شده است: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه را بر عهده دارند.