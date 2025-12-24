شبکه‌های سه و ورزش سیما امروز میزبان پخش زنده چندین دیدار مهم داخلی و خارجی هستند.

پخش زنده کشتی و دیدار‌های لیگ برتر انگلیس و آسیا از شبکه‌های سه و ورزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در لیگ برتر انگلیس ، منچستر یونایتد میزبان نیوکاسل خواهد بود، در لیگ قهرمانان آسیا، استقلال تهران به مصاف المحرق بحرین می‌رود و مس رفسنجان نیز میزبان پرسپولیس است؛ همچنین مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور به صورت زنده از شبکه ورزش سیما پخش می‌شود.

پیکار منچستر یونایتد و نیوکاسل

جمعه ۵ دی ماه شبکه سه مسابقه دو تیم منچستر یونایتد و نیوکاسل را به صورت زنده در برنامه «گزارش ورزشی» پخش می‌کند.

این دیدار ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه الدترافورد شهر منچستر انگلیس برگزار می‌شود.

این دیدار ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه الدترافورد شهر منچستر انگلیس برگزار می‌شود.

حسین رضایی گزارش این بازی را بر عهده دارد.

دیدار مس رفسنجان و پرسپولیس

روز جمعه ۵ دی ماه قرمز پوشان تهرانی میهمان تیم مس رفسنجان در لیگ برتر هستند که این دیدار از شبکه سه به صورت زنده پخش خواهد شد.

از هفته پانزدهم لیگ برتر خلیج فارس روز جمعه سه بازی برگزار می‌شود که بازی مس رفسنجان و پرسپولیس از برنامه «فوتبال برتر» به صورت زنده پخش می‌شود.

دو تیم ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس شهر رفسنجان به مصاف هم می‌روند که وحید محمدپور این بازی را گزارش خواهد کرد.

علاقمندان به ورزش فوتبال می‌توانند از شبکه سه این بازی را تماشا کنند.

مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور

روز‌های پنجشنبه ۴ و جمعه ۵ دی ماه مرحله اول مسابقات چرخه انتخابی تیم ملی در شهر تبریز برگزار می‌شود که به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور در شهر تبریز آغاز شده است که روز‌های پنجشنبه ۴ دی ماه مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی در پنج وزن اول و روز جمعه ۵ دی ماه مرحله فینال و رده بندی پنج وزن دوم برگزار می‌شود.

این مسابقات از برنامه «دایره طلایی» به صورت زنده پخش می‌شود.

در این مسابقات غیر از مدال آوران جهانی و مسابقات همبستگی اسلامی و حسن یزدانی مابقی آزاد کاران حضور دارند.

برنامه دایره طلایی روز پنجشنبه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

رویارویی استقلال - المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا

امروز چهارشنبه ۳ دی استقلال تهران میهمان المحرق بحرین است که این مسابقه به طور مستقیم از شبکه سه پخش می‌شود.

در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ از هفته ششم گروه A امروز دو بازی انجام می‌شود که از برنامه «فوتبال برتر» مسابقه نماینده کشورمان با المحرق بحرین برای علاقمندان به ورزش فوتبال پخش می‌شود.

مسابقه ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه شهرمحرق بحرین برگزار می‌شود.

محمدرضا احمدی این بازی را گزارش می‌کند.

مخاطبان عزیز می‌توانند این بازی را از شبکه سه سیما تماشا کنند.