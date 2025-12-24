به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،کاظمی رییس مجمع بسیجیان استان کرمان گفت : یاد و خاطره جانباختگان زلزله دلخراش بم را گرامی میداریم .

وی گفت : تفکر و اندیشه بسیج و تاثیر گزاری ان در جامعه هستیم دوران بعد از انقلاب دشمن دنبال دشمنی با انقلاب بوده است و دشمنی خود را با تمام توان بروز داد از جنگ ۸ ساله تا جنگ ترکیبی و جنگ روانی را دتبال کرده هدف اصلی ان تسلیم شدن ملت ایران است تصمیم بی قید و شرط دشمن بوده است دشمن به این‌نتیجه رسیده از جنگ سخت و نیمه سخت بجایی نخواهد رسید .در جنگ رسانه ای و ترکیبی و جنگ اقتصادی پیروی از مکتب شهدا ضروریریست باید پیرو مکتب و ایین بسیج باشیم .

بسیج در زمان‌جنگ‌سخت و نیمه سخت تمام کننده جنگ بوده است فکر و اندیشه بسیجی پایان دهنده تمام نقشه های دشمن است .

کاظمی بیان داشت : شهرستان بم ۶ کارگروه فعال دارد مسولین باید به ان توجه کنند ظرفیت بسیج بسیار بزرگ است از ظرفیت بسیج استفاده شود .قدر ظرفیت بسیج را بدانیم و از ان به خوبی استفاده کنیم .

دنبال مشکلات محله شهر و روستا و نقطه خاص را حل کنیم باید به الگو تبدیل شود و مشکلات مردم در بک نقطه حل شود .

سرهنگ‌مصطفی دهقانیان گفت : مجمع سالیانه بسیج شهرستان بم‌با حضور ۲۰۰ بسیجی و ۶ کارگروه انجام‌شد ..

عضنفرابادی نماینده مردم‌در مجلس شورای اسلامی گفت : یاد و خاطره شهدا اسلام و انقلاب شهدا جنگ ۱۲ روزه و سردار جبهه مقاومت در استانه سالگرد این شهید عزیز هستیم ‌گرامی میداریم .

بسیج یک تفکر است یک تفکر ناب است بسیجی برای پیشبرد هاداف نظام‌مقدس جمهوری هیچ مانعی در سر راهش قرار نمیگیرد بیسجی عمل گرا بودن بسیجی بودن غربال اخر زمانی و میماند بسیجی شجاع است بسیجی نمونه بارز خالص ان حاج قاسم لست از هیاهو به وحشت نمیافتد و بسیجی خودش را هرگز نمی بازد.

بسبج از طعنه خسته نمیشود بسیجی تسلیم تهدیدها نمیشود .

بسیجی نمونه ما مقام‌معظم رهبری است اینده کشور را روشن میکند اعتماد به خدا اعتماد به قران یک نقش بسیجی است .



