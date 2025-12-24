به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به دستگیری سارقی که با ترفند دوستی و بیهوش کردن افراد از آنها سرقت می‌کرد، گفت: برابر دستور قضایی تصویر متهم منتشر می‌شود، تا چنانچه فردی از وی شکایتی دارد به پلیس آگاهی استان مراجعه کند.

حسن علی‌اکبری افزود: در پی وقوع سرقت از یکی از شهروندان با ترفند استفاده از دارو‌های خواب‌آور، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تحقیق و مشخص شدن ارتباط برقرار کردن دوستی متهم با مالباختگان در فضای مجازی و پس از قرار به بهانه خرید آبمیوه از رمز کارت مال‌باخته مطلع و در فرصت مناسب و با ترفندی خاص اقدام به بیهوش کردن افراد با استفاده از دارو‌های خواب‌آور کرده و کارت‌بانکی و موجودی حساب آنها را به سرقت می‌برده است.

علی اکبری گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی متهم شناسایی و پس از دستگیری، در تحقیقات اولیه به پنج فقره سرقت با این روش در شهر اصفهان اقرار کرد.

رئیس پلیس آگاهی اصفهان افزود: ارزش وجوه سرقت شده از کارت‌های بانکی مالباختگان تاکنون، بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: باتوجه‌به احتمال ارتکاب سرقت متهم در شهر‌ها و استان‌های دیگر تصویر وی بنا بر دستور قضایی برای شناسایی سایر شاکیان منتشر می‌شود، تا کسانی که با این روش از آنها سرقت شده است برای پیگیری و طرح شکایت به اداره مبارزه با سرقت‌های به عنف پلیس آگاهی استان واقع در خیابان قائمیه مراجعه کنند.