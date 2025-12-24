جمعی از دانشجویان و اساتید برتر دانشگاه ملی مهارت فارس، امروز تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ امروز از ۳۱ پژوهشگر شامل دانشجویان و اساتید در دانشگاه ملی مهارت تجلیل شد.

مدیر کل پژوهش دانشگاه ملی مهارت گفت: ۱۵ درصد بودجه دانشگاه‌های ملی مهارت صرف پژوهش می‌شود و از دانشجویان پژوهش گر حمایت خواهد شد.

وی افزود: دانشجویانی که ایده‌ای دارند در فضای مراکز رشد می‌توانند هسته فناوری باشند و با حمایت مالی طرح‌های آنها می‌تواند برای رشد صنعت دنبال و بررسی شود.

محمدرضا اکبری زاده گفت: فاصله بین دانشگاه و صنعت مشکل بزرگ امروز کشور است و برای رفع این مشکل، دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت را راه اندازی کرده‌ایم تا نیاز‌های صنعت شناسایی و دانشجویان برای رفع این نیاز‌ها پرورش پیدا کنند.

با راه اندازی سامانه فارغ تحصیلان، رزومه آنها در این سامانه بارگذاری می‌شود تا این افراد را به صنایع معرفی کنیم.

وی گفت: در دانشگاه ملی مهارت هر سه سال یک بار می‌توان سرفصل دروس را تغییر داد و در حال حاضر هم سرفصل‌ها به روز می‌شود تا آموزش‌ها بر اساس نیاز‌های صنایع به دانشجویان داده شود.

رئیس دانشگاه ملی مهارت فارس گفت: این پژوهشگران در مسابقات ملی و بین المللی صاحب مقام شدند و یا طرح‌های تحقیقاتی داشتند که نیاز‌های صنایع را رفع می‌کرده است.

صادق پور افزود: دانشجویان برتر به صنایع معرفی می‌شوند تا بتوانند پژوهش‌های کاربردی مورد نیاز صنایع را تامین کنند.

وی بیان داشت: در فارس ۱۴ دانشگاه زیر مجموعه دانشگاه ملی مهارت وجود دارد که ۱۲ هزار دانشجو در آن‌ها در ۳۰ رشته مختلف فنی مشغول تحصیل‌اند.