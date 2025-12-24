پخش زنده
استاندار گیلان گفت: توسعه نظام سلامت و آموزش عالی با تلفیق علم و امکانات زیرساختی درمانی میسر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری و گرامیداشت استاد دکتر احمدرضا دهپور که در سالن اجتماعات دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، با قدردانی از مقالات علمی ارائهشده در قالب سخنرانی در این مراسم، گفت: آنچه از سوی اساتید برجسته مطرح شد، بهمعنای واقعی یک کلاس دانشگاهی بود که حتی برای غیرمتخصصان نیز قابل درک و آموزنده است.
وی با بیان اینکه به کارگیری دقیق واژهها و مفاهیم علمی در دنیای امروز یک ضرورت است، افزود: نگاه علمی و پژوهشی در کنار نگاه اجرایی، مکمل یکدیگرند و هر دو برای توسعه نظام سلامت و ارتقای جایگاه دانشگاهی استان ضروری است.
استاندار گیلان با اشاره به پیشینه علمی این استان در حوزههای مختلف از جمله پزشکی، گفت: نقش دکتر محمدعلی مجتهدی در روند پیشرفت آموزش عالی در ایران را نمیتوان انکار کرد، زیرا این شخصیت علمی گیلانی سالها سهم بسزایی در پرورش نخبگان کشور داشت و این موضوع نشاندهنده ظرفیتهای کشف نشده علمی در گیلان است.
ضرورت بازخوانی و معرفی چهرههای علمی برجسته گیلان
هادی حقشناس با تأکید بر اینکه نگاهها به گیلان باید از منظر علمی و پژوهشی بازتعریف شود، گفت: این استان ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه علم، پژوهش و آموزش دارد، اما به دلایل مختلف، این توانمندیها به خوبی معرفی و تقویت نشدهاند.
وی یکی از چالشهای جدی استان را کمبود زیرساختهای سختافزاری به ویژه در حوزه درمان دانست و اضافه کرد: سرانه تختهای بیمارستانی در گیلان پایینتر از میانگین کشوری است و این در حالیست که سالانه میلیونها مسافر به این استان وارد میشوند و فشار مضاعفی بر نظام درمانی وارد میشود.
استاندار گیلان با بیان اینکه پژوهش بدون فراهم بودن زیرساخت شکل نمیگیرد، افزود: توسعه امکانات درمانی، تجهیزات و زیرساختهای مناسب، به طور طبیعی زمینهساز رشد پژوهش و تولید علم خواهد بود.
هادی حقشناس با اشاره به عقبماندگیهای گذشته در حوزه زیرساختهای درمانی استان، افزود: اگر در مقاطع زمانی مناسب تصمیمات درست اتخاذ میشد، امروز با بخشی از این مشکلات مواجه نبودیم، اما با وجود همه چالشها، باید با امیدواری به آینده نگاه کنیم.
وی با تأکید بر لزوم معرفی مفاخر علمی گیلان به نسل جوان، گفت: اساتید برجستهای که در شهرهای مختلف استان شاهد فعالیت آنان بودیم، حتی در شرایط دشوار هم انگیزه خود را حفظ کردهاند و همچنان در داخل کشور منشأ اثر هستند.
در پایان این مراسم، استاندار گیلان از دکتر احمدرضا دهپور به پاس سالها تلاش علمی و پژوهشی در حوزه زیست پزشکی تجلیل کرد.
دکتر احمدرضا دهپور، داروشناس و متخصص زیست پزشکی، متولد سال ۱۳۲۷ در دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل است و مدرک دکترای خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرده است.
وی در سال ۲۰۰۶ به عنوان پرکارترین پژوهشگر ایران معرفی شد و در سال ۱۳۹۶ رتبه نخست گروه محققان علوم پایه پزشکی را در بیست و سومین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی کسب کرد.
همچنین نام وی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارد.
در این مراسم، از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم تجلیل شد.