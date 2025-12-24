به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد ساختار اقتصادی شهرستان رابر مبتنی بر کسب‌وکارهای کشاورزی است، اظهار داشت: در این میان، تولید عسل سهم عمده‌ای از اقتصاد منطقه را به خود اختصاص داده و شهرستان رابر موفق به کسب مقام دوم تولید عسل در کشور و مقام نخست در سطح استان شده است.

فرماندار رابر با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی شهرستان افزود: رابر تنها شهرستانی است که فاقد اقلیم بیابانی بوده و تمامی عرصه‌های آن شامل جنگل، مرتع و یا اراضی مستثنیات ملکی تحت کشت گونه‌های مختلف درختان، به‌ویژه گونه‌های سردسیری است که این تنوع اقلیمی، بستر مناسبی برای توسعه زنبورداری فراهم کرده است.

وی نقش بانوان را در جامعه تولیدکننده بسیار برجسته دانست و گفت: بانوان در زنجیره تولید، به‌ویژه در حوزه ارزش افزوده، فرآوری و فروش عسل سهم قابل توجهی دارند و حضور فعال آنان یکی از افتخارات جامعه تولیدی شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار رابر با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه کسب‌وکارهای خرد و کلان تصریح کرد: واقعیت این است که در حوزه بهره‌وری، چه در مشاغل کوچک خانگی و چه در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ، با ضعف‌هایی مواجه هستیم که بخشی از آن به فعالیت‌های سنتی و عادت‌محور بازمی‌گردد و بازدهی اقتصادی مطلوبی ایجاد نمی‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش و ایجاد یک چارچوب منسجم، بتواند تحرک جدیدی در بین فعالان این حوزه ایجاد کرده و زمینه شکل‌گیری یک سازمان‌دهی متناسب با نیازهای روز را فراهم کند.

وی گفت: همچنین پالایش انگیزه‌ها و جهت‌دهی به فعالیت‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود.

فرماندار رابر بر ضرورت نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در کنار تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: مأموریت تعاونی‌ها باید حمایت از تولیدکنندگان برای خروج از چرخه‌های کم‌بازده و حرکت به‌سوی تولید توانمند، اقتصادی و پایدار باشد.

وی در پایان، برندینگ و بازاریابی را از مهم‌ترین مباحث قابل پیگیری دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان، در حوزه برندینگ ضعف سازوکار داریم و ایجاد برندهای معتبر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش فروش، توسعه بازار و ارتقای جایگاه عسل رابر در سطح ملی ایفا کند.