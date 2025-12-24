در دیدار وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان با سرپرست سفارت ایران در کابل، ساماندهی و تبادل نیروی کار میان دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان امروز در خبرنامه‌ای از دیدار ملاعبدالمنان عمری وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان با علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل خبرداد و اعلام کرد: در این دیدار دو طرف درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه، اعزام قانونی کارگران افغان به ایران، تنظیم نیروی کار و گسترش همکاری مشترک در خصوص مهاجران افغان رایزنی کردند.

عبدالمنان عمری در این دیدار، صدور مجوز قانونی کار برای کارگران افغان در ایران، گسترش برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در افغانستان، تضمین حقوق کارگران افغان در ایران و ایجاد کمیسیون مشترک برای رسیدگی به اختلافات کاری را خواستار شد.

وی افزود: افغانستان تمایل دارد در زمینه‌های انتقال منظم کارگران ماهر به ایران و ارتقای ظرفیت‌های فنی (کارگران افغان) با جمهوری اسلامی ایران به تفاهم مشترک دست یابد.

بیکدلی نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در کنار افغانستان از طریق اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های انتقال منظم مهاجرین و حمایت اجتماعی از آنان همکاری کند، ما بر این باوریم که همکاری با افغانستان نه تنها یک مسئولیت انسانی، بلکه برای ثبات منطقه ضرورت مبرم است.

وی افزود: ما به تبادل نیروی کار با افغانستان علاقه‌مند هستیم و ترجیح می‌دهیم زمینه فعالیت برای کارگران ماهر افغان در بازار کار ایران و برای کارگران ماهر ایرانی در بازار کار افغانستان فراهم شود.

سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران ملاعبدالمنان عمری را برای سفر رسمی به ایران دعوت کرد تا زمینه‌های گسترش همکاری‌های کاری میان دو کشور بررسی و تقویت شود.

همچنین هیئت فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ریاست مرتضی جعفری معاون تجاری راه آهن ایران که به استان هرات سفر کرده است با مولانا اسلام جار استاندار هرات دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی استانداری هرات امروز اعلام کرد: هیئت فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تسهیل روند استفاده از خط آهن خواف – هرات و همکاری اداره محلی هرات را خواستار شد.

اسلام جار نیز در این دیدار از همکاری اداره محلی با هیئت ایرانی برای حل مشکلات موجود اطمینان داد و بر افزایش استفاده مؤثر از این مسیر ریلی، بالا بردن حجم انتقال کالا و تسهیل روند ترانزیت تأکید کرد.

دو طرف بر گسترش همکاری‌های فنی و عملیاتی، هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های مربوطه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خط آهن هرات - خواف به عنوان یک مسیر مهم ترانزیتی و تجارتی نیز تأکید کردند.