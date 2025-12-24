پخش زنده
امروز: -
سی و امین دوره رقابتهای کشتی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به میزبانی اصفهان در دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مسابقات که تمرینی هم هست برای کسب آمادگی جسمانی بیشتر به منظور حضور موفق و موثرتر در ماموریتها بیش از ۲۰۰ کشتی گیر از ۳۰ یگان مختلف نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور داشتند.
در پایان این رقابتها افراد برتر به مسابقات ورزشی کل سپاه پاسداران و پس از آن در رقابتهای ورزشی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.