یک هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر مراغهای رسیدن به سن تکلیف خود را امروز جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مراسم معنوی جشن فرشتهها با حضور یک هزار و ۵۰۰ دانشآموز از مدارس دخترانه مراغه در مسجد جامع این شهر برگزار شد و آنها با اجرای سرود، مسابقه، هم خوانی و شعر آغاز فصل عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند.
امام جمعه مراغه در این مراسم گفت:جشن تکلیف، جشن دوستی و انس با خداوند متعال است. حجت الا سلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: از امروز نماز و روزه و سایر احکام دینی بر شما دختران عزیز واجب میشود.
رئیس آموزش و پرورش مراغه نیز گفت: نماز خواندن احترام به خداوند به پاس نعمتهایی که به ما عطا کرده است. علی نریمانی افزود: این جشن به منظور آشنایی دانشآموزان با تکالیف دینی برگزار شده است.
وی از دانش آموزان خواست با نماز و سایر واجبات دینی انس بگیرند و در انجام تکالیف شرعی خود کوشا باشند. دانش آموزان شرکت کننده با اقامه نماز جماعت در مسجد جامع مراغه رسیدن سن تکلیف را جشن گرفتند.