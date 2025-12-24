پخش زنده
در مراسمی با حضور استاندار یزد از 30 ورزشکار مدال آور یزدی که در مسابقات آسیایی و جهانی حائز رتبه های برتر شده بودند قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد این ورزشکاران در دو ماه گذشته توانسته بودند در مسابقات جهانی، آسیایی و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۹۴ مدال رنگارنگ را برای استان به ارمغان آورند.
استاندار یزد در این مراسم با قدردانی از این ورزشکاران گفت: با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان بخشنامهای برای حمایت از ورزشکاران در مسابقات جهانی و آسیایی تصویب شده است.
بابایی افزود: علاوه بر این بخشنامه، برای راه اندازی صندوق حمایت از ورزشکاران یک میلیارد تومان هم به حساب این صندوق واریز خواهد شد.
استاندار همچنین از سرانه کم تحرکی یزدیها ابراز نگرانی کرد و افزود: در شورای سلامت استان مقرر شده تا راهکارهایی برای این معضل اندیشیده شود.