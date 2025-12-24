مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از ثبت رکورد جدید تخلیه ۹۲ هزار تن کالای اساسی در یک شبانه‌روز در بندر امام خمینی و رشد ۱۴ درصدی تخلیه کالاهای اساسی و جهش ۱۷ درصدی خروج کالا از این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو با اشاره به روند رو به رشد عملیات بندر امام خمینی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱۷ فروند کشتی حامل کالا‌های اساسی در این بندر تخلیه شده‌اند و حجم کل محموله‌های تخلیه‌شده از این شناور‌ها از ۱۲.۷ میلیون تن فراتر رفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به عملکرد بخش حمل‌ونقل بندر افزود: طی این مدت حدود ۱۲.۶ میلیون تن کالا از بندر امام خمینی به مقاصد مصرف داخلی ارسال شده که ۱۱.۸ میلیون تن آن از طریق شبکه جاده‌ای و توسط ۴۹۶ هزار دستگاه کامیون جابجا شده است.

گرایلو می‌گوید: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. همچنین استفاده از واگن‌های ریلی برای خروج کالا رشد ۴ درصدی داشته و نشان‌دهنده توجه به بهره‌برداری از شبکه حمل‌ونقل ترکیبی است.

وی ثبت رکورد تخلیه ۹۲ هزار تن کالای اساسی در یک شبانه‌روز را در سی‌ام آذرماه سال جاری یکی از شاخص‌ترین رویداد‌های سال جاری دانست و گفت: این رکورد حاصل تخلیه همزمان ۱۱ فروند کشتی و هماهنگی میان بخش‌های عملیاتی بندر است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان کرد: بندر امام خمینی با استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی و شبکه‌های جاده‌ای و ریلی، سهم قابل توجهی در تأمین، انتقال و توزیع کالا‌های اساسی کشور ایفا می‌کند.