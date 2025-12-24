رئیس و دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ در پیامی مشترک ضمن ابراز تسلیت درگذشت امدادگر فداکار هلال‌احمر در حادثه سیلاب جهرم، از شجاعت این امدادگر تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در متن پیام مشترک کیت فوربس، رئیس و جاگان چاپاگان، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر به آقای پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در پی شهادت امدادگر استان فارس در حادثه سیلاب جهرم، آمده است:

جناب آقای پیرحسین کولیوند

رئیس محترم جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

با نهایت تأسف از درگذشت غم‌انگیز جناب آقای محمد قربان، امدادگر فداکار اهل فارس، که در جریان سیل جهرم در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴) جان خود را از دست داد، مطلع شدیم.

محمد قربان در خدمت به دیگران و در امدادرسانی به افرادی که در سیل گرفتار شده بودند، جان خود را از دست داد، در لحظه‌ای که شجاعت، شفقت و از خودگذشتگی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز بود.

از طرف تمامی همکاران فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر (IFRC)، عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده، عزیزان، همکاران و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌کنیم و در این لحظه غم و اندوه، با آنها همدردیم. خدمات او فراموش نخواهد شد و در زندگی‌هایی که او سعی در محافظت از آنها داشت، زنده خواهد ماند.

با تقدیم عمیق‌ترین مراتب همدردی.

کیت فوربس

رئیس فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر

جاگان چاپاگان

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر

محمد قربان از امدادگران هلال احمر ۲۷ آذر، هنگام عملیات امدادی برای نجات یک خانواده در حادثه سیلاب روستای حسین‌آباد جهرم، جان خود را از دست داد.