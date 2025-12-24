پخش زنده
شبکه تهران در برنامههای جمعه ۵ دی، همزمان با پخش فیلم جنایی پرهیجان «مذاکرهکنندگان در زمان بحران» محصول ۲۰۲۴ چین، در برنامه «تهران ۲۰» میزبان مدیرکل ثبت احوال استان تهران خواهد بود تا آخرین خدمات الکترونیکی و هوشمند این سازمان را تشریح کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم جنایی «مذاکرهکنندگان در زمان بحران» به کارگردانی «هرمن یائو»، محصول سال ۲۰۲۴چین، از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم با بازی قدرتمند «چینگ-وان لائو»، «فرانسیس انگ» و «مایکل کیو وای میو»، ترکیبی تنشبرانگیز از گونه های پلیسی و حادثهای است که تماشاگر را تا آخرین لحظه در تعلیقی نفسگیر نگاه میدارد.
داستان فیلم در مورد «ژون وی» است؛ بازرس باسابقهای که پس از کشته شدن دوست قدیمی خود، «ژانگ جیا»، به عنوان نخستین مظنون دستگیر میشود.
او برای اثبات بیگناهی و افشای حقیقت، از دست پلیس فرار میکند و با گروگانگیریهای حساب شده، پرده از یک فساد بزرگ درون سازمانی برمیدارد.
در این میان، مذاکرهکنندگان پلیس در مقابل مردی قرار میگیرند که خود زمانی یکی از آنها بوده و حالا برای نجات حقیقت و حیثیت خود، حاضر است هر خطری را بپذیرد.
این اثر سینمایی ۱۰۷ دقیقهای، روز جمعه ۵ دیماه، ساعت ۱۳.۳۰ از شبکه تهران پخش خواهد شد.
برنامه «تهران ۲۰»
به مناسبت روز ملی ثبت احوال، برنامه امشب «تهران ۲۰» میزبان مدیرکل ثبت احوال استان تهران خواهد بود.
«محمود محمدی جوزانی»، مدیرکل ثبت احوال استان تهران، در این برنامه به تشریح آخرین اقدامات، خدمات الکترونیکی و برنامههای هوشمند این سازمان در شهر تهران خواهد پرداخت.
برنامه «تهران۲۰» به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی» و با اجرای «علی مروی» و «راحله امینیان»، روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه تهران میرود.