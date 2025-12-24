معاون اول رئیس جمهور با توجه به ابلاغیه دفتر رهبر معظم انقلاب درباره بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پرهیز از بنگاه‌داری، گفت: راهبرد اصلی بنیاد، باید پرهیز از تصدی‌گری و واگذاری مدیریت سهام به خود ایثارگران باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در مراسم تکریم و معارفه سعید اوحدی و سید احمد موسوی روسای پیشین و جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران با تبریک اعیاد ماه رجب و همچنین تسلیت شهادت امام هادی (ع) بیان کرد: هر قدمی که برای صاحبان بنیاد شهید و امور ایثارگران برداشته شود، اجر بالایی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی به خصوص شهدای تهاجم ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، گفت: این تهاجم البته دستاورد‌های افتخارآمیزی برای کشورمان داشت که در رأس آنها انسجام و وحدت مردم و رهبری استثنایی جنگ بود به گونه‌ای که فقط پس از چند ساعت، فرماندهان جدید جایگزین فرماندهان شهید شده و عملیات موفقیت آمیزی انجام دادند.

وی با تقدیر از زحمات سعید اوحدی، خاطرنشان کرد: آقای اوحدی یکی از دغدغه‌مندترین افراد نسبت به خانواده‌های ایثارگران و شهدا بوده و شهادت می‌دهم با تمام توان مسائل این خانواده‌ها را پیگیری می‌کرد. دلسوزی آقای اوحدی زبانزد همه بوده و هر چند به دلیل مسائل شخصی از ریاست بنیاد جابجا شده‌اند، اما فقط سنگر خدمتشان عوض شده و از بنیاد جداشدنی نیستند.

عارف با بیان اینکه آقای موسوی فردی شاخص، متدین، متعهد، انقلابی، ایثارگر و دلسوز نظام و خانواده‌های ایثارگران و شهدا است، گفت: مطمئن هستم آقای موسوی مسیر طی شده توسط آقای اوحدی را با شتاب بیشتر و انرژی نو ادامه می‌دهد. رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین منویات رهبر معظم انقلاب درخصوص خانواده‌های شهدا و ایثارگران، راهبرد‌های دولت، اسناد بالادستی کشور از جمله سند برنامه هفتم پیشرفت را دنبال خواهند کرد.

وی ادامه داد: برنامه هفتم پیشرفت مهمترین سندی است که در دستور کار دولت قرار دارد و احکام خوبی در رابطه با خانواده شهدا و ایثارگران دارد. همه ما مدیون خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستیم و هر قدمی که برای حل مشکلات آنها برداریم در واقع خدمتی به نظام و انقلاب کرده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ و تقویت وجهه فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، خاطر نشان کرد: آثار این بنیاد، آثار انقلاب بوده و توقع از این بنیاد در زمینه فرهنگی از سایر نهاد‌های دولتی بیشتر است و باید نقش فرهنگی و انقلابی خود را به خوبی ایفا کند.

عارف با اشاره به ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری در خصوص بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پرهیز از بنگاه‌داری، گفت: راهبرد اصلی بنیاد هم باید از پرهیز از تصدی‌گری و واگذاری مدیریت سهام به خود ایثارگران باشد. در این مسیر قدم‌های خوبی برداشته شده که باید ادامه یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بیان کرد: شأن و جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران ایجاب می‌کند که از امکانات کشور استفاده کنند و سایر نهاد‌ها باید در پیشبرد اهداف بنیاد شهید سهیم باشند، زیرا همه مدیون شهدا و ایثارگران هستند.

وی با اشاره به اهمیت شایسته سالاری در انتخاب مدیران بیان کرد: شایسته سالاری در این نهاد مقدس اینگونه تعریف می‌شود که غیر از وجود ویژگی‌های لازم برای یک مدیر در نظام ارزشی، توجه شود که این مدیر می‌خواهد به چه خانواده‌هایی خدمتگزاری کند. در حد امکان مدیران باید از درون بنیاد شهید انتخاب شوند، چون چهره‌های شایسته بسیاری در خانواده‌های شهدا و ایثارگران وجود دارد.

عارف با یادآوری این مسئله که تهدیدات فرهنگی در قالب جنگ نرم انجام می‌شود، گفت: بعد از شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، آنها رویکرد فر. پاشی اقتصادی و مسیر جنگ نرم را دنبال کرده و بیش از گذشته در جبهه فرهنگی اقدام می‌کنند. هدف اصلی آنها هم خانواده شهدا و ایثارگران یعنی لایه اول انقلاب است و اگر یک عضو از این خانواده‌ها را جذب کنند شاید ارزش آن برای دشمن بیش از ۱۰ عضو از خانواده‌های دیگر باشد بنابراین نباید اجازه چنین کاری را به دشمن داد. در این زمینه باید برنامه لازم برای این خانواد‌ه‌ها را داشته باشیم که البته این برنامه به معنای دستور یا بخشنامه نیست بلکه باید با ساز و کار فرهنگی از این عزیزان مصونیت کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: خانواده شهدا و ایثارگران دلبستگی زیادی به بنیاد شهید دارند، اما گلایه‌هایی را نیز دارند که البته این گلایه‌ها در یک سال و نیم گذشته کاهش یافته است ولی باید به خواسته‌های آنها رسیدگی شود. آنها حداقل توقعات را دارند که شاید گاهی حتی برای این توقعات هم با محدودیت قانونی مواجه باشیم بنابراین باید آنها توجیه شوند که چرا درخواست آنها عملی نمی‌شود. البته عملکرد مدیران نیز باید ارزیابی شود تا میزان رضایت خانواده‌های ایثارگران و شهدا مشخص شده و روشن شود موانع تحقق خواسته خانواده‌های ایثارگران و شهدا قانونی و آیین نامه‌ای هستند یا رفتاری.

وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام مددکاری و حرکت به سمت مددکاری و تخصصی در دستور کار بنیاد قرار گیرد، تصریح کرد: باید با خانواده شهدا و ایثارگران هم زبان شد تا آنها احساس نکنند که مورد بی‌اعتنایی واقع شده و یک مسئول حتی ۱۰ دقیقه زمان ندارد که حرف آنها را بشنود. حتی یک مورد این موضوع هم زیاد است و نباید بگوییم که این خانواده‌ها شامل چند صد هزار نفر می‌شوند، پس وجود چند ناراضی مشکلی ندارد. کارشناسان این بنیاد غیر از تخصص باید روحیه انقلابی هم در ذات خود داشته باشند تا با این خانواده‌ها تعامل کنند. اگر کارشناس چنین مشخصه‌ای نداشته باشد هم خودش عذاب می‌کشد و هم به این خانواده‌ها عذاب می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت جذب مشارکت تشکل‌ها و نخبگان ایثارگر و میدان دادن به آنها، گفت: اگر به آنها میدان دهیم، در صحنه‌هایی که نیاز به حضور پر شور مردم داریم این تشکل‌ها پیشقدم می‌شوند بنابراین باید ارتباط با این تشکل‌ها را تقویت کرد.

عارف با بیان اینکه باید نقشه جامع، خدمات یکپارچه ایثارگران تهیه شود، گفت: در این صورت هم خانواده ایثارگران و شهدا می‌دانند با چه امکانات و شرایطی رو‌به‌رو هستند و هم تکلیف نهاد‌های دولتی و حاکمیتی مشخص می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری مسئله ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت صرفاً وظیفه بنیاد شهید و امور ایثارگران نیست، خاطر نشان کرد: سایر نهاد‌های دولتی و حاکمیتی نیز در این زمینه وظیفه دارند ولی مطالبه‌گری بنیاد شهید باید بیشتر باشد و از سویی هم‌افزایی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. در واقع برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید به جای موازی‌کاری و رفتار بخشی، هم‌افزایی ایجاد شود تا از این طریق اهداف و راهبرد‌ها فراموش نشود.

وی تاکید کرد: رویکرد‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس تحولات جامعه، منطقه و دنیا بازنگری شود. همچنین ارتباط بنیاد با نهاد‌های دولتی باید نظام‌مند شود و هر مدیری خود را موظف به همکاری و تعامل با بنیاد شهید بداند تا تفاهم و همدلی بیشتری حاصل شود.

عارف با تشکر از تلاش‌های آقای اوحدی در یک سال و نیم ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امیدواریم آقای موسوی که سابقه مدیریت خوبی دارد دستاورد‌های آقای اوحدی را تقویت کند تا ما بهتر در خدمت خانواده شهدا و ایثارگران باشیم.

در این مراسم سعید اوحدی با اشاره به تقویت ارتباط بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۱۳۰ تشکل جامعه ایثارگری و استفاده از کمک‌های آنها در یک سال و نیم گذشته گفت: افتتاح برج فناوری فرزندان شهدا، جانباران و ایثارگران، تأسیس صندوق حمایت از نخبگان در بنیاد شهید، به صفر رساندن اضافه برداشت از بانک دی، برقراری ۲۴ ساعته تماس ۱۶۷۱ برای خدمت به ایثارگران و در رتبه اول قرار گرفتن بیمه دی در بازدهی سهام بخشی از دستاورد‌های یک سال و نیم گذشته در بنیاد شهید و ایثارگران بوده که با کمک دولت و شخص رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به دست آمده است.

سید احمد موسوی رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز خاطر نشان کرد: باید رویکرد آسیب شناسی در مدیریت بنیاد شهید انجام شود، زیرا با وجود همه تلاش‌هایی که انجام شده خانواده ایثارگران و شهدا همچنان مشکلاتی دارند. ما به دنبال الگوسازی برای کشور در نظام سلامت در حوزه بانکداری بیمه و سایر بخش‌ها هستیم و معتقدیم مدیریت این بنیاد باید نظام‌مند و هوشمند باشد.