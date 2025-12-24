پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام خمینی شوشتر گفت: ۹۰ دستگاه کالای خانگی ضروری به مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی در این شهرستان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا خواجه نصیری با اشاره به شناسایی و نیازسنجی خانوادههای نیازمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شوشتر اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات به خانوادههای تحت حمایت اقدام به توزیع ۹۰ دستگاه کالای ضروری زندگی نظیر یخچال و بخاری به ارزش ۹ میلیارد ریال کرد.
وی افزود: اینگونه خدمات امداد تاثیر موثر در جهت کاهش فقر و توانمند سازی اقتصادی خانوادهها و مهمتر از همه امید به خانوادههای تحت حمایت را دو چندان کرده است.
خواجه نصیری با تاکید بر اینکه بر این باور هستیم هیچ خانواده نیازمند نباید از حداقل امکانات رفاهی محروم باشد، تصریح کرد: امیدواریم با کمک خیرین و روحیه جهادی همکاران بتوانیم این باورها را به واقعیت تبدیل و کمکهای امداد بتواند گره گشای رفع مشکلات خانوادهها باشد.