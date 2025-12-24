۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه ملی و استانی با حضور در روستای محروم و مرزی ملکی از توابع شهرستان زیرکوه، شاهد اجرای طرح جهادی ارائه خدمات قضایی رایگان بودند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این روستا که در نقطه صفر مرزی افغانستان قرار دارد، میزبان طرحی بود که در آن مجموعه‌ای از خدمات شامل ارائه خدمات قضایی رایگان، ارتباط تصویری خانواده زندانیان با مددجویان در زندان، ملاقات تصویری و چهره‌به‌چهره مسئولان عالی قضایی با مردم به اجرا درآمد.

این بازدید همزمان با اجرای یکی از طرح‌های جهادی و با حضور رؤسا و معاونان دستگاه قضایی استان انجام شد و مسئولان قضایی به مدت بیش از سه ساعت، به‌صورت چهره‌به‌چهره در کنار مردم روستا حضور یافتند تا از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات معیشتی و دغدغه‌های حقوقی و اجتماعی آنان قرار گیرند.

این اردو‌های جهادی با هدف گسترش خدمت عدالت‌محور، تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و رسیدگی میدانی به مطالبات مناطق محروم و کمتر برخوردار برنامه‌ریزی شده و در قالب تور‌های نظارتی اصحاب رسانه دنبال شود.

محمدجعفر عبدالهی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در جریان بازدید میدانی از روستای کم برخوردار و مرزی ملکی در شهرستان زیرکوه، با اشاره به شرایط خاص این منطقه گفت: این روستا در فاصله حدود ۷ کیلومتری مرز افغانستان قرار دارد و اگر از آن به‌عنوان منطقه‌ای به دور از آبادی یاد شود، اغراق‌آمیز نیست.

وی با بیان اینکه گروه‌های جهادی متعددی تاکنون برای رفع محرومیت به این منطقه آمده‌اند، افزود: با وجود این تلاش‌ها همچنان توفیق چشمگیری در کاهش محرومیت حاصل نشده است. این در حالی است که به رغم قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی، امنیت مطلوبی در منطقه حاکم است و مردم با آرامش کامل در این روستا زندگی می‌کنند.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های منطقه را مسئله آب دانست و افزود: در این دشت منابع آب زیرزمینی وجود دارد، اما به دلیل ملاحظات مرزی و امنیتی، امکان حفر چاه به‌صورت گسترده فراهم نشده است در حالی که در آن سوی مرز، برداشت آب انجام می‌شود. یکی از ایده‌های جدی دستگاه قضایی، پیگیری تأمین آب از طریق تعامل و مذاکره با نهاد‌های ذی‌ربط است.

عبدالهی با تشریح خدمات قضایی ارائه‌شده در این روستا گفت: تاکنون ۴ تا ۵ نوبت خدمات قضایی رایگان شامل ثبت شکایت، تنظیم دادخواست، ارائه مشاوره حقوقی، پیگیری درمان بیماران نیازمند با کمک خیرین و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان در این روستا انجام شده است. در این بازدید نیز تیم درمانی و پزشک به همراه دارو برای معاینه رایگان مردم حضور دارند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین به ارائه خدمات ارتباط الکترونیکی بین خانواده زندانیان و زندان‌ها اشاره کرد و افزود: بسیاری از کودکان امکان ملاقات حضوری با والدین زندانی خود را ندارند که با برقراری ارتباط تصویری، این خلأ تا حدی جبران می‌شود.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی در مناطق کم برخوردار تصریح کرد: به همکاران قضایی تأکید شده در این مناطق با سعه‌صدر، تسهیل و همراهی بیشتر با مردم برخورد کنند تا احساس عدالت، حمایت و حضور نظام در زندگی خود را به‌طور ملموس درک کنند.

در جریان اجرای طرح جهادی ارائه خدمات قضایی رایگان در روستای ملکی از توابع شهرستان زیرکوه، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی از تمرکز مطالبات مردم این منطقه بر ارفاقات قانونی در جرایم مواد مخدر و کمبود شدید زیرساخت‌های رفاهی خبر داد.

وی افزود: درخواست‌هایی همچون عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، مرخصی و استفاده از پابند الکترونیک، عمده مطالبات قضایی مراجعه‌کنندگان را تشکیل می‌دهد که در قالب طرح‌های جهادی و با حضور میدانی مقامات قضایی، این درخواست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عبدالهی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ خانوار در این روستای مرزی سکونت دارند، تصریح کرد: برای خانوار‌هایی که تحت پوشش نهاد‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند، هماهنگی لازم برای بهره‌مندی از خدمات حمایتی انجام می‌شود، اما بخشی از ساکنان به دلیل نداشتن مدارک هویتی و کد ملی، امکان استفاده از این خدمات را ندارند.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی از موافقت با اعمال ارفاقات قانونی برای اکثر مراجعان پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در جریان اجرای طرح جهادی ارائه خدمات قضایی در مناطق محروم استان خبر داد.

وی افزود: این درخواست‌ها با دقت و بر اساس ضوابط قانونی بررسی شد و مواردی که قابلیت اعمال ارفاقات قانونی را داشت، مورد موافقت قرار گرفت.

قاسمی تصریح کرد: تاکنون از مجموع ۱۰ پرونده‌ای که در محل مورد رسیدگی قرار گرفته، ۸ نفر مشمول ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات شده‌اند و برای تعدادی دیگر نیز درخواست مرخصی پایان حبس در دست بررسی است که در صورت احراز شرایط، منجر به آزادی آنان خواهد شد.

وی از استقبال گسترده مردم از این طرح خبر داد و گفت: امروز بیش از ۴۰۰ نفر از مردم در محل استقرار میز خدمت حضور یافتند که عمده درخواست‌ها مربوط به مرخصی زندانیان، استفاده از پابند الکترونیک و آزادی مشروط بود که پس از بررسی‌های لازم، در صورت صدور دستور، اجرای آن در همان روز انجام خواهد شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: این ششمین بار در سال جاری است که طرح جهادی خدمات قضایی در روستای مرزی شهرستان زیرکوه برگزار می‌شود و این روند با هدف تقویت عدالت‌محوری و دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی ادامه خواهد داشت.