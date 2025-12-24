به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان مرکزی می‌گوید: از ابتدای سال تا کنون دو هزار و ۳۰۰ فقره پرونده قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی استان مرکزی تشکیل شده است.

محمد حبیبی فخر افزود: به دو هزار و سه فقره از این پرونده‌ها در شعب تعزیرات حکومتی استان مرکزی رسیدگی و به اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

او ادامه داد: این پرونده‌ها در حوزه لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، آرد، مواد غذایی، پوشاک، آرایشی بهداشتی و مواد نفتی بوده است.