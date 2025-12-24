به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سردار الهی گفت: در راستای اجرای مأموریت‌های هدفمند پلیس در مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و سرقت‌های مخل امنیت عمومی، محموله قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در بانه کشف شد..

وی در ادامه از کشف یک محموله دیگر لوازم خانگی قاچاق به‌ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان سقز خبر داد و گفت: در این رابطه نیز متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به رویکرد قاطع پلیس در برخورد با جرائم سرقت که امنیت و آسایش شهروندان را هدف قرار می‌دهد، از دستگیری یک سارق قطعات خودرو در شهرستان سنندج خبر داد و اظهار کرد: این متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرده است.

الهی در پایان از شناسایی و دستگیری سارق کابل برق در سنندج نیز خبر داد و عنوان کرد: این فرد نیز به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت اعتراف کرده است و برخورد قانونی با وی در دستور کار قرار دارد.