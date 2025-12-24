به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،ناصر احمد یوسفی مدیر کل امور عشایری جنوب استان گفت: در پی اطلاع از گرفتاری چند خانوار عشایری در برف كار امداد رسانی به این خانواده ها با همكاری اعضای ستاد مدیریت بحران که به صورت زمینی مقدور نبود با استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی جیرفت آغاز شد.

وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته چند خانوار گرفتار در برف مناطق کوهستانی جیرفت در منطقه جشار جبالبارز که از طریق زمینی فراهم نبود با انجام پرواز مرکز فوریتهای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت این چند خانواده از مناطق صعب العبور نجات یافتند.

وی خاطرنشان كرد: اقدام به موقع اعضای تیم پرواز مرکز اورژانس هوایی جیرفت از مرگ حتمی این تعداد از عشایر جلوگیری شد.

مدیرکل عشایر جنوب استان کرمان از رئیس مرکز فوریتهای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و تیم پروازی به ویژه خلبانان این پرواز که علی رغم شرایط نامناسب و مخاطرات پرواز در کوهستان با بکار گیری اقدامات فنی و استفاده از تجربه های پرواز عملیاتهای نجات زمینه نجات جان این عشایر گرفتار در برف را فراهم کردند تشکر کرد.