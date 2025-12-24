به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون جذب و ساماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور در آیین تجلیل از داوطلبان منتخب و خیرین این سازمان در ارومیه با اعلام این خبر گفت: این میزان کمک مالی به نسبت سال گذشته از افزایش ۴۰ درصدی برخوردار است .

سید امیر حسین میرمحمد صادقی افزود: بخش مهمی از این کمک‌ها صرف بسته‌های معیشتی و کالا‌های اساسی برای نیازمندان، کمک به مدرسه سازی، خدمات دارویی و احداث پایگاه‌های امدادی در مناطق محروم شده است

وی از افزایش تعداد داوطلبان هم خبر داد و‌خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه و‌نیم میلیون داوطلب داریم که طبق فرمان رهبر معظم انقلاب هدف گذاری ما جذب تا ۲۰ میلیون داوطلب است

حمید محبوبی مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی هم در آیین از تشکیل مجمع خیرین هلال احمر استان خبر داد و گفت: فعالیت ۲۳ هزار داوطلب در کنار خیرین میتواند موجب رشد کیفی و‌کمی خدمات این سازمان باشد .

افشار کبیری مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی هم با بیان اینکه داوطلبان و خیرین دو بال ارزشمند سرمایه انسانی هلال احمر هستند تصریح کرد: کاهش درد و الام و کمک به مردم ناتوان مهمترین مسئولیت اجتماعی هلال احمر است که با کمک خیرین و‌داوطلبان به نحوه شایسته‌ای این هدف در استان محقق شده است .

در پایان این مراسم داوطلبان منتخب و خیرین معرفی و تجلیل شدند.