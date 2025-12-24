به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه ارزیابی پیامدهای وضع موجود و آینده پسروی دریای خزر با حضور استاندار، مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار و راهکارهای پیشگیری و مدیریت بحران کاهش سطح آب خزر و تأمین حقابه تالاب میانکاله بررسی شد.

یونسی‌رستمی با اشاره به عوامل مؤثر بر کاهش سطح آب خزر گفت: افزایش دما، کاهش بارش و تغییرات اقلیمی از مهم‌ترین عوامل این پدیده هستند و به همین دلیل جلسات تخصصی متعددی برای بررسی امکان پیشگیری و مدیریت شرایط برگزار شده است.

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۵۰۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب شهر ساری پس از تصفیه و فرآیندهای لازم به زباله‌سوز، نیروگاه و تالاب میانکاله هدایت می‌شود. همچنین فعال‌سازی شبکه‌های فاضلاب در گلوگاه، بهشهر و میاندورود در دستور کار قرار دارد تا منابع پایدار آبی برای تالاب تأمین شود.

استاندار مازندران در ادامه، تأمین حقابه محیط‌زیستی تالاب میانکاله را از طریق ایجاد کانال در بخش شرقی و غربی تالاب ضروری دانست و گفت: مراحل اجرایی این طرح آغاز شده و مصوبات لازم نیز اخذ شده است.