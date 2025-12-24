صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیای و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با مشارکت بخش خصوصی، فرایند حفظ، احیا و مرمت دو بنای مهم تاریخی در استان‌های همدان و خراسان جنوبی را آغاز کردند.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جلسه کمیسیون تخصصی با حضور برزین ضرغامی مدیرعامل و مدیران ارشد صندوق، همچنین ذی‌حساب صندوق و نمایندگان بخش خصوصی ، مصوب شد کاروانسرای تاج‌آباد در استان همدان و محوطه جنوبی آیینه‌خانه مفخم در شهر بجنورد با مشارکت بخش خصوصی مرمت و احیا شوند و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

محوطه جنوبی آیینه‌خانه مفخم، بخشی از بنای مشهور آینه‌خانه مفخم یا دارالحکومه سردار مفخم، از بنا‌های دوره قاجار در شمال شهر بجنورد بوده که به شماره ۱۱۶۷ ثبت شده است و از سال ۱۳۷۹ تاکنون به عنوان موزه اسناد و نسخ خطی استفاده می شود.

کاروانسرای تاج آباد در استان همدان نیز مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان بهار، بخش مرکزی، روستای رسول‌آباد واقع شده که در سال ۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۸۷۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. این کاروانسرا توسط زبیده خانم دختر ادیب و صوفی فتحعلی شاه قاجار ساخته شد.