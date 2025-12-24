به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: ساعت ۶:۳۰ صبح امروز چهارشنبه سوم دی ماه، آتش سوزی در کوچه رضوی‌ ها واقع در خیابان توحید مشهد گزارش شد و بلافاصله آتش‌ نشانان ایستگاه شماره ۱ به محل اعزام شدند.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: نیروهای عملیاتی با اقدام سریع و فداکارانه، پیش از گسترش آتش، موفق به نجات دو نفر که داخل ساختمان گیر افتاده بودند، شدند.

وی ادمه داد: آتش در کوتاه‌ ترین زمان ممکن کنترل شد و از سرایت آن به نقاط دیگر جلوگیری شد.

نجمی با قدردانی از عملکرد آتش‌ نشانان حاضر در صحنه، گفت: علت این آتش سوزی در دست بررسی است.