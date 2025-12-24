پخش زنده
فرمانده انتظامی رودسر از کشف و توقیف ۶۰۰ لیتر روغن خوراکی سوخته از داخل حیاط منزلی در بخش کلاچای این شهرستان با هدف جلوگیری از کاربری مجدد این ماده سمی در تهیه خوراک خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سید جلالالدین جوانمردی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی روغن خوراکی سوخته در حیاط یک منزل مسکونی در بخش کلاچای شهرستان رودسر، ماموران پلیس پس از اطمینان از صحت موضوع، به همراه کارشناسان اداره بهداشت شهرستان رودسر و با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی با بیان اینکه صاحبخانه هیچگونه مجوزی برای جمع آوری و انباشت روغنهای سوخته نداشت، افزود: ماموران پلیس ۶۰۰ لیتر روغن خوراکی سوخته را که از رستورانها و غذاخوریها جمع آوری شده بود، از حیاط این منزل کشف شد.
فرمانده انتظامی رودسر با بیان اینکه کارشناسان اداره بهداشت استفاده دوباره این قبیل روغنها را برای پخت و پز و مضر اعلام کردهاند، گفت: روغنهای کشف شده به اداره بهداشت رودسر تحویل و متهم ۳۹ ساله هم با تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.