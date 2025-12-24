خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «هدایت احمدی» جانشین انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در پی مطالبات متعدد شهروندان نسبت به تردد و انجام حرکات مخاطره آمیز خودرو‌ها در سطح شهر ایلام، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: عوامل یگان امداد در یک عملیات چندساعته، موفق به شناسایی و توقیف ۲۶ دستگاه خودرو متخلف و هنجارشکن شدند که با ایجاد سروصدا، سرعت‌های غیرمجاز و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، باعث سلب آسایش شهروندان و برهم‌زدن آرامش این محدوده شده بودند.

جانشین انتظامی شهرستان ایلام با اشاره به تداوم برخورد قاطع پلیس با هرگونه تخلف تأکید کرد: خودرو‌های توقیف‌شده پس از تکمیل فرایند قانونی به پارکینگ منتقل شده‌اند و پلیس به هیچ عنوان در برابر رفتار‌های مخاطره‌آمیز و هنجارشکنانه مماشات نخواهد کرد.