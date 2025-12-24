پخش زنده
رادیو صبا همزمان با سالروز شهادت امام علیالنقی (ع)، با پخش ویژهبرنامه «ساده و صمیمی» به روایت صبر و ماندگاری در سیره آن امام همام میپردازد و در ادامه، با برنامه «روستا دوستا» شنوندگان را به سفری شنیدنی به روستای پلکانی رویین در اسفراین میبرد؛ همچنین پویش ملی «صباخوانی غزلهای حافظ» جلوهای مردمی از ارادت به شعر و ادب فارسی را از این شبکه رادیویی منعکس میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امام علیالنقی (ع) ، ویژهبرنامه «ساده و صمیمی» رادیو صبا روز چهارشنبه ۳ دی با محور «صبر در کار؛ اثری که میماند» روانه آنتن میشود.
این برنامه در فضایی آرام و خودمانی، شنوندگان را به تأملی عمیق درباره یکی از جلوههای مهم سیره امام هادی (ع) یعنی صبر و استقامت دعوت میکند.
«ساده و صمیمی» اینبار صبر را نه صرفاً بهعنوان یک مفهوم اخلاقی، بلکه بهمثابه نیرویی سازنده در مسیر زندگی فردی و اجتماعی بررسی میکند؛ صبری که در کار، تصمیمگیری و تعامل با دیگران معنا پیدا میکند و میتواند نتایجی ماندگار بهجا بگذارد.
نگاهی که ریشه در زندگی امام علیالنقی (ع) دارد؛ امامی که در سختترین شرایط، با صبر و پایداری مسیر حق را روشن نگه داشتند.
در این ویژهبرنامه، موضوع صبر از زبان مردم و تجربههای واقعی آنها شنیده میشود.
مشارکت مخاطبان، گفتوگوهای کوتاه و طرح نکتههای تأملبرانگیز، فضایی صمیمی و قابل لمس ایجاد میکند تا شنونده بتواند مفهوم صبر را در زندگی روزمره خود بازخوانی کند.
ویژهبرنامه «ساده و صمیمی» با هدف زنده نگهداشتن مفاهیم اخلاقی برگرفته از سیره اهلبیت (ع)، روز چهارشنبه ۳ دی به مناسبت شهادت امام علیالنقی (ع) از رادیو صبا راهی آنتن میشود.
برنامه «روستا دوستا»
در برنامه روز چهارشنبه سوم دی «روستا دوستا»، شنوندگان رادیو صبا راهی سفری شنیدنی به روستای رویین از توابع شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی میشوند.
روستایی پلکانی با پیشینهای کهن، بافتی سنتی و طبیعتی سرسبز که جلوهای متفاوت از زندگی روستایی در دامنههای البرز شرقی را به تصویر میکشد.
«روستا دوستا» در این قسمت مخاطبان خود را با روستای رویین همراه میکند؛ روستایی که بهدلیل معماری پلکانی، باغهای میوه، آبوهوای معتدل کوهستانی و فرهنگ غنی محلی، از روستاهای شاخص و شناختهشده منطقه اسفراین به شمار میرود.
خانههای خشتی و سنگی ، کوچهباغهای سرسبز و جریان زندگی سنتی در کنار طبیعت، تصویری زنده و دلنشین از این روستا پیش روی شنوندگان قرار میدهد.
در این سفر رادیویی، روایتهایی از تاریخچه و نامگذاری روستای رویین، آداب و رسوم بومی، مشاغل سنتی، زبان و فرهنگ محلی و زندگی روزمره مردم بازگو میشود. همچنین ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و اجتماعی این روستا مورد توجه قرار میگیرد و شنوندگان با حالوهوای زندگی در یکی از روستاهای زیبای خراسان شمالی آشنا میشوند.
روستا دوستا شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و با اجرای مهدی پر تقدیم مخاطبان میشود.
پویش ملی «صباخوانی غزلهای حافظ»
سومین دوره پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» به همت رادیو صبا و با همکاری صدا و سیمای مرکز فارس برگزار شد؛ رویدادی فرهنگی که با استقبال گسترده مردمی همراه بود و بار دیگر نشان داد شعر حافظ همچنان زبان مشترک ایرانیان باقی مانده است.
پویش ملی «صباخوانی غزلهای حافظ» فرصتی مناسب برای ترویج حافظخوانی در میان قشرهای مختلف جامعه است.
این پویش فرهنگی با رویکردی مردمی توانست زمینه حضور علاقهمندان شعر و ادب فارسی را در خوانش غزلهای حافظ فراهم کند.
در بررسی اجراها ، لحن و بیان مناسب، تلفظ صحیح واژگان و توجه به مفاهیم و معانی غزلها مدنظر قرار گرفت که در بسیاری از آثار ارائه شده از سراسر کشور قابل مشاهده بود.
در میان اجراهای شرکتکنندگان، خوانشهای قابلتوجهی شنیده شد و برخی اجراها با توجه به میزان دقت و احساس ارائهشده ، امتیازهای بالاتری کسب کردند.
حضور قشرهای مختلف مردم و تلاش هر فرد برای ارائه خوانشی متناسب با توان و درک خود، نشاندهنده جایگاه شعر حافظ در میان جامعه است.
ویژهبرنامه اختتامیه «صباخوانی غزلهای حافظ» پنجشنبه ۴ دیماه، بهصورت کاری مشترک از رادیو صبا و صدا و سیمای مرکز فارس تقدیم مخاطبان خواهد شد.